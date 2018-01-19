食譜:XO醬炒蘿蔔糕(3):www.ytower.com.tw
食譜:XO醬炒蘿蔔糕(3)
  • 【調 味 料】
  • XO醬 1又1/2大匙

  • 【做　法】
  • 1.蘿蔔糕切成小塊，放入油鍋中略油炸至金黃，撈起備用。
  • 2.鍋燒熱，加入少許油，蒜苗切段，放入白色蒜苗部分爆香。
  • 3.再加入XO醬和作法1的炸蘿蔔糕塊拌炒均勻。
  • 4.最後再拌入蒜苗青段部分即可。
  • 【備　註】
  • 一般蘿蔔糕的吃法都是用煎的，然後再沾醬吃。不僅如此，蘿蔔糕還可以用炒的，加些蒜苗或是豆芽菜，就變成一道菜。蘿蔔糕先炸過，炒的時候才不易破損。
主菜 .米食及米類製品 .中式料理 .葷食
上線日期: