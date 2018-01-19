食譜:酸菜年糕:www.ytower.com.tw

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食譜:酸菜年糕

  • 【做　法】
  • 1.黑糖年糕切片，鍋燒熱，加入少許油，放入年糕片煎至兩面微焦，取出備用。
  • 2.酸菜切小段，放入鍋中炒香，取出備用。
  • 3.取一片作法1的年糕片，放入作法2的炒酸菜和花生粉，捲成長形，再壓一下黏緊即可。
  • 【備　註】
  • 黑糖年糕不是只能甜甜的吃，年糕捲入酸菜和花生粉，鹹鹹甜甜很有趣味。酸菜要先用油炒香，再加少許糖，吃起來更有香氣。
點心 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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