食譜:紫米薏仁桂圓湯:www.ytower.com.tw
食譜:紫米薏仁桂圓湯

  • 【做　法】
  • 1.紫米、薏仁洗淨，泡水6小時，瀝乾；桂圓肉洗淨，以米酒浸泡備用。
  • 2.作法1的紫米、薏仁加1500cc水煮滾，蓋上鍋蓋以水火煮約50分鐘。
  • 3.再放入桂圓肉和米酒，加入二砂糖，續煮10分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 桂圓肉又米酒浸泡過，桂圓的香氣物質會大量釋放到酒汁中，煮出來的甜湯香氣更濃郁。
.米食及米類製品 .中式料理 .素食
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