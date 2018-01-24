食譜:櫻花蝦米糕(3):www.ytower.com.tw
食譜:櫻花蝦米糕(3)

  • 【做　法】
  • 1.糯米洗淨後加入水浸泡備用。
  • 2.熱鍋，倒入2大匙油，放入香菇絲、紅蔥末炒香，再加入櫻花蝦及肉絲炒至肉絲變白。
  • 3.加入糯米及甘甜醬油煮滾，蓋上鍋蓋轉小火續煮約12分鐘至湯汁收乾，關火燜5分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 糯米需浸泡至少2小時以上，才容易煮透，做年夜菜時沒有多餘時間處理，建議可以前一晚先浸泡備用，就能省時又省力。
  • 約20分鐘
主菜 .米食及米類製品 .中式料理 .葷食
上線日期: