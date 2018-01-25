食譜:酸辣芋頭糕:www.ytower.com.tw

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食譜:酸辣芋頭糕

  • 【做　法】
  • 1.芋頭糕切小塊，放入滾水中汆燙30秒後撈出瀝乾，再裝碗備用。
  • 2.將所有調味料調勻成醬汁。將醬汁淋至芋頭上，再撒上蔥花及蒜末即可。
點心 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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