食譜:蘿蔔糕湯(4):www.ytower.com.tw
食譜:蘿蔔糕湯(4)

  • 【做　法】
  • 1.蘿蔔糕切小塊；青江菜切粗絲；杏鮑菇切片，備用。
  • 2.熱鍋加入1大匙油，小火爆香紅蔥末、香菇絲及肉絲。
  • 3.倒入高湯，加入杏鮑菇及紅蘿蔔片，加入鹽及白胡椒粉調味。最後加入蘿蔔糕及青江菜，滾約30秒即可關火、灑香油即完成。
  • 【備　註】
  • 蘿蔔糕煮久了容易因為吸飽湯汁而口感不好，因此最好先將湯頭煮好，再將蘿蔔糕放入。
.米食及米類製品 .中式料理 .葷食
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