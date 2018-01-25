食譜:燴芋頭糕:www.ytower.com.tw

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食譜:燴芋頭糕

  • 【做　法】
  • 1.芋頭糕切粗條；蘑菇切小片；花椰菜切小朵。
  • 2.芋頭糕煎至表面微焦，裝盤備用。
  • 3.熱鍋加入少許油，以小火爆香蔥段，加入所有材料、調味料A，煮滾後用太白粉水勾芡，再灑香油後熄火拌勻，淋至芋頭糕上即可。
主菜 .米食及米類製品 .中式料理 .葷食
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