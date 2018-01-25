食譜:脆皮年糕(1):www.ytower.com.tw
食譜:脆皮年糕(1)

  • 【做　法】
  • 1.將年糕切成長約3公分，小指頭粗細的條。
  • 2.餛飩皮攤開，四邊沾水，放入年糕後捲成長條，開口壓緊。
  • 3.熱油鍋至約150℃，將包好的年糕下鍋，中火炸至表面金黃即可。
點心 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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