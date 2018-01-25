食譜:紅豆年糕湯:www.ytower.com.tw

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食譜:紅豆年糕湯

  • 【做　法】
  • 1.紅豆洗淨後放入湯鍋中，加入500㏄水浸泡約2小時。
  • 2.浸泡後開火煮開。煮開後撈去浮沫。關小火蓋上鍋蓋煮約40分鐘。
  • 3.煮至紅豆表面有略微爆開，依個人喜好加入適量的糖，年糕切小塊，放入紅豆湯中略拌勻後關火燜約15分鐘即可。
點心 .米食及米類製品 .中式料理 .素食
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