食譜:紅豆飯(3):www.ytower.com.tw
食譜:紅豆飯(3)

  • 【做　法】
  • 1.紅豆洗淨泡6小時備用。
  • 2.白米洗淨瀝乾，放入內鍋，再倒入作法1瀝乾的紅豆和水。
  • 3.在電鍋外鍋倒2杯水，煮至開關跳起，燜10分鐘即可。
  • 【備　註】
  • 吃不完的紅豆飯可以再利用，加點水和糖煮成甜粥，多點變化下一餐再吃也很美味。
飯食 .米食及米類製品 .日式料理 .素食
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