食譜:千層蔥油餅:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.取一張水餃皮，抹上適量豬油，再撒上蔥花、鹽，再疊上另一張壓緊。
  • 2.重複步驟1，疊約5層，再用桿麵棍將水餃皮桿開成蔥油餅。(重複製作兩個)
  • 3.煎盤噴上少許油加熱，放上蔥油餅，將雙面煎至焦香後拿起，打入雞蛋，再放上蔥油餅，將雞蛋煎熟即可。
點心 .麵食及麵粉類製品 .中式料理 .葷食
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