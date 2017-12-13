食譜:燉豆奶(1):www.ytower.com.tw
食譜:燉豆奶(1)

  • 【做　法】
  • 1.將所有調味料放入鍋中，以小火慢慢煮至濃稠狀，即為黑糖漿備用。
  • 2.蛋白打散加入棉白糖、蜂蜜、鹽，拌打均勻備用。
  • 3.於作法2中加入原味豆漿拌勻，用濾網過篩後倒入容器中，封上保鮮膜。
  • 4.蒸鍋加入水煮滾後，放入作法3的豆奶，蓋上鍋蓋以中火蒸約20分鐘。
  • 5.取出作法4蒸好的燉豆奶，撕去保鮮膜，淋上適量作法1的黑糖漿即可。
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