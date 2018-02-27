食譜:古早味芋香冰淇淋:www.ytower.com.tw

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食譜:古早味芋香冰淇淋
  • 【調 味 料】
  • 100公克
  • 1/4小匙

  • 【做　法】
  • 1.將白油、牛奶和所有的調味料放入鍋中加熱溶解後，加入芋頭餡以小火煮沸至濃稠。
  • 2.放涼後以攪拌器攪拌片刻，再盛裝於容器內，在上面撒上油蔥酥和蔥末。
  • 3.放入冰箱上層至冷凍凝結即可。
冰品 .其他點心 .中式料理 .葷食
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