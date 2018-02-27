食譜:雞蓉芋香濃湯:www.ytower.com.tw
食譜:雞蓉芋香濃湯

  • 【做　法】
  • 1.取鍋，放入奶油，將麵粉以小火炒勻後，一邊攪拌一邊倒入市售雞高湯。
  • 2.接著將芋頭餡加入攪拌至融化後，接著加入鹽，改轉小火煮至滾沸。
  • 3.將雞胸肉剁成末，連同洋蔥末一起放入作法2的芋頭濃湯中煮至再次滾沸即可。
  • 【備　註】
  • 以拌炒的麵粉代替太白粉做勾芡，除了可以維持湯的濃稠度外，也可以避免芋頭泥沉澱。
.其他點心 .西式料理 .葷食
上線日期: