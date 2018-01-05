食譜:杏仁酒釀牛奶:www.ytower.com.tw

酒釀一般作法都是加在酒釀湯圓或是酒釀蛋中，但作成飲品也一樣好喝。酒釀不需加多，只有１匙就有淡淡的酒香和微酸的風味，且由於酒釀帶著些許的甜味，所以飲品中不需要另外添加糖，喝起來不僅就有淡淡的甜味，也不怕喝多了對身體造成負擔。