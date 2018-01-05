食譜:杏仁酒釀牛奶:www.ytower.com.tw

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食譜:杏仁酒釀牛奶

  • 【做　法】
  • 1.將牛奶放入鍋中，加熱至約85℃。
  • 2.將杏仁粉放入杯中，再沖入作法1的熱牛奶拌勻。
  • 3.最後再加入酒釀汁調勻即可。
  • 【備　註】
  • 酒釀一般作法都是加在酒釀湯圓或是酒釀蛋中，但作成飲品也一樣好喝。酒釀不需加多，只有１匙就有淡淡的酒香和微酸的風味，且由於酒釀帶著些許的甜味，所以飲品中不需要另外添加糖，喝起來不僅就有淡淡的甜味，也不怕喝多了對身體造成負擔。
飲料 .飲料類 .中式料理 .葷食
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