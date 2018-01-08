食譜:麻辣高湯:www.ytower.com.tw

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食譜:麻辣高湯
  • 【調 味 料】
  • 1/2小匙
  • 1/2小匙

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋加入油，放入薑片爆香至微乾。
  • 2.作法1鍋中放入花椒粒炒香，續放入乾辣椒段炒勻，接著加入八角、白豆蔻、草果、辣椒醬拌炒。
  • 3.續加入水煮滾，再轉小火煮15分鐘，最後加入辣油即可。
.醬料 .中式料理 .素食
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