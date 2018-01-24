食譜:白玉燒酒羊:www.ytower.com.tw

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食譜:白玉燒酒羊

  • 【做　法】
  • 1.羊肉切小塊，放入沸水中汆燙過水備用。
  • 2.白蘿蔔與紅蘿蔔去皮切小塊；薑與蒜仁切片；蔥切片備用。
  • 3.取一炒鍋，倒入1大匙沙拉油，加入作法2材料以中火爆香，再加入作法1羊肉塊與所有調味料，以中小火煮約30分鐘即可。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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