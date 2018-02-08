食譜:海馬羊肉湯:www.ytower.com.tw

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食譜:海馬羊肉湯

  • 【做　法】
  • 1.海馬、山茱萸、當歸、何首烏及枸杞略沖洗瀝乾備用。
  • 2.將水加入鍋中，煮滾後放入作法1的材料及羊肉塊、薑片、米酒。
  • 3.蓋上鍋蓋煮滾後，改轉小火燉煮約90分鐘，再加入鹽調味即可。
.羊肉 .中式料理 .葷食 .32道煲湯
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