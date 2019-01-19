食譜:養生羊肉鍋:www.ytower.com.tw

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食譜:養生羊肉鍋

  • 【做　法】
  • 1.將羊肉剁成塊；燒一鍋水，將羊肉下鍋煮至滾，約5分鐘後取出，以冷水洗淨瀝乾。
  • 2.熱鍋倒入胡麻油，以小火爆香薑片，續放入羊肉開大火快炒，炒至水分略乾。
  • 3.放入紅蘿蔔、紅棗、當歸、水及參茸酒，煮開後關小火，以小火煮約1小時又30分鐘至肉軟爛，最後加入鹽調味即可。
  • 4.食用時可依喜好加入青菜、菇類或其餘火鍋料。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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