食譜:蠔油羊腩煲:www.ytower.com.tw

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食譜:蠔油羊腩煲

  • 【做　法】
  • 1.帶皮羊腩剁小塊；水倒入鍋中煮滾後放入羊腩汆燙5分鐘，取出洗淨備用；西生菜燙熟後放入砂鍋中墊底。
  • 2.熱鍋，倒入2大匙沙拉油，加入薑末、紅蔥頭及紅辣椒片小火爆香，續放入羊腩炒香。
  • 3.加入紹興酒、蠔油、馬蹄、水入鍋中，加蓋煮開後關小火，煮約1小時，再用太白粉水勾芡。起鍋裝入作法1的砂鍋中，加熱至滾即可。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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