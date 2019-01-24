食譜:紅燒羊肉爐(4):www.ytower.com.tw
食譜:紅燒羊肉爐(4)

  • 【做　法】
  • 1.將羊肉剁成塊；燒一鍋水煮至滾，將羊肉下鍋汆燙約5分鐘後取出，以冷水洗淨瀝乾。
  • 2.熱鍋下約2大匙油，小火爆香紅蔥末及薑，下羊肉大火快炒，炒至水分略乾。
  • 3.加入豆瓣醬炒香後放入白蘿蔔、水及米酒，煮開後關小火，小火煮約1個半小時。至肉軟爛，加入鹽調味。
  • 4.可依喜好加入高麗菜、凍豆腐煮軟即可。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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