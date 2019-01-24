食譜:孜然羊肉串:www.ytower.com.tw

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食譜:孜然羊肉串

  • 【做　法】
  • 1.法式羊肋條切小塊。放入大碗中，加入所有調味料拌勻，醃漬1小時。
  • 2.將羊肉用竹籤串成肉串，放置烤盤中。
  • 3.烤箱預熱250度，將羊肉串入烤箱，烤約5分鐘後翻面再烤。
  • 4.烤約5分鐘表面焦香至熟即可。
小吃 .羊肉 .中式料理 .葷食
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