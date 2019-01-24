食譜:三杯羊肉(2):www.ytower.com.tw
食譜:三杯羊肉(2)

  • 【做　法】
  • 1.法式羊肋條切小塊。薑切片、紅辣椒剖半、九層塔挑去粗莖洗淨，備用。
  • 2.熱鍋倒入約1大匙油，放入羊肋條以小火乾煸，煸炒至表面微焦，多餘油脂滲出後撈出瀝乾油。
  • 3.洗淨鍋，熱鍋後倒入胡麻油小火爆香蒜仁、薑及紅辣椒，放入羊肉及其他調味料，大火煮開後持續翻炒至湯汁收乾再加入九層塔略為拌勻即可。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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