食譜:蒜香煎羊排:www.ytower.com.tw

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食譜:蒜香煎羊排

  • 【做　法】
  • 1.羊排洗淨瀝乾備用。
  • 2.將薑泥、蒜泥及所有調味料拌勻成醃醬。放入羊排醃約半小時。
  • 3.熱平底鍋，倒入少許油，將羊排放入鍋，以小火煎約1分鐘後翻面再煎。煎至兩面微焦香即可。
主菜 .羊肉 .西式料理 .葷食
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