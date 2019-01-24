食譜:番茄羊肉:www.ytower.com.tw

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食譜:番茄羊肉

  • 【做　法】
  • 1.番茄及蘑菇切片，西芹切丁。
  • 2.熱鍋倒入1大匙油，放入蒜末、薑末及洋蔥小火爆香，再下羊肉片炒散。
  • 3.加入番茄醬及番茄、蘑菇一起炒勻，續放入西芹、鹽、細糖、黑胡椒及水。
  • 4.炒至水分略收乾即可。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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