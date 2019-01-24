食譜:沙茶羊肉(6):www.ytower.com.tw
食譜:沙茶羊肉(6)

  • 【做　法】
  • 1.羊肉片以調味料A抓勻醃漬3分鐘；碗豆苗洗淨瀝乾。
  • 2.熱鍋，倒入約1大匙油，將豌豆苗放入鍋中炒勻並加少許鹽(配方外)，炒熟後裝盤墊底。
  • 3.洗淨鍋，倒入少許油，羊肉放入鍋中以大火快炒至肉表面變白，放入蒜末、紅辣椒片及沙茶炒香。
  • 4.倒入醬油、米酒、細糖、水炒勻，加入太白粉水勾芡炒勻後灑上香油，盛至盤中即可。
主菜 .羊肉 .中式料理 .葷食
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