食譜:咖哩羊肉捲餅:www.ytower.com.tw

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食譜:咖哩羊肉捲餅

  • 【做　法】
  • 1.羊肉片加入調味料A抓勻醃漬5分鐘備用。
  • 2.熱鍋倒入2大匙沙拉油，放入羊肉炒散至表面變白撈出瀝乾。
  • 3.鍋底留少許油，將洋蔥絲、蒜末及薑末下鍋略爆香。加入紅甜椒、青椒及羊肉片入鍋以大火翻炒。
  • 4.加入鹽、糖、米酒下鍋炒勻，炒至湯汁收乾後取出。
  • 5.將餅皮攤平，舖上生菜葉後將炒好的餡料分放入餅中，再將餅捲起即可。
小吃 .羊肉 .南洋料理 .葷食
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