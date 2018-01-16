食譜:流沙金磚:www.ytower.com.tw

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食譜:流沙金磚

  • 【做　法】
  • 1.嫩豆腐切成大方塊；青蔥切蔥花；辣椒切末，備用。
  • 2.麵粉加入加雞蛋拌勻，放入嫩豆腐塊沾裹均勻。
  • 3.熱鍋，倒入稍多的油，放入嫩豆腐炸至金黃，取出瀝油備用。
  • 4.作法3鍋中留少許油，放入鹹蛋黃炒至起泡，再放入炸豆腐炒勻，撒上蔥花、辣椒末即可。
  • 【備　註】
  • 豆腐是可以直接食用的食材，因此用來料理不會太耗費時間，油炸只需表面成型顏色金黃即可。不過鹹蛋黃一定要炒到起泡，吃起來才有流沙感。
  • 約10分鐘
主菜 .豆腐 .中式料理 .葷食
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