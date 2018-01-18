食譜:豆腐煲(2):www.ytower.com.tw
食譜:豆腐煲(2)

  • 【做　法】
  • 1.將材料C所有材料切成小丁，加入所有醃料材料拌勻。
  • 2.將油豆腐泡用剪刀剪開中間，取適量作法1的材料塞入，重覆此步驟直到材料用盡。
  • 3.鍋燒熱，加入少許油，放入材料B的所有材料炒香，再加入切塊的大白菜炒勻，和作法2塞入餡的油豆腐泡。
  • 4.最後再加入調味料所有材料，燒煮15分鐘至入味即可。
主菜 .豆腐 .中式料理 .葷食
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