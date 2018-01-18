食譜:酸辣燴時蔬:www.ytower.com.tw

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食譜:酸辣燴時蔬

  • 【做　法】
  • 1.紅番茄去蒂劃十字，汆燙至皮裂，放入冷水剝除外皮，切絲；豆腐汆燙1分鐘，泡水冷卻後切絲；菠菜汆燙，泡水冷卻切段，扭乾水分；嫩薑切絲；香菇切小條；金針去蒂對切。
  • 2.將調味料A混合成兌汁備用。
  • 3.熱鍋，放少許食用油，放入香菇、金針菇充分拌炒，再放入番茄拌炒後加入作法2的兌汁，煮開後放入太白粉勾薄芡，最後放入豆腐、菠菜輕搖鍋身煮均勻即可。
主菜 .豆腐 .中式料理 .素食
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