食譜:絞肉燉豆腐:www.ytower.com.tw

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絞肉燉豆腐
【材 料】
五花絞肉
100公克
板豆腐
1塊
粉絲
20公克
薑泥
1小匙
蔥段
少許
太白粉水
適量
水
300㏄
【調 味 料】
味噌
1大匙
辣椒醬
1/2小匙
米酒
1大匙
醬油
1大匙
細砂糖
1小匙
【做 法】
1.粉絲泡水至軟，瀝乾備用；板豆腐切大塊，放入滾水中汆燙1分鐘，撈起備用。
2.取鍋燒熱，放入五花絞肉，以小火逼出油脂後，放入薑泥和作法1的豆腐塊，煎至略上色，再放入蔥段，加水煮滾。
3.續加入所有調味料燉煮至入味後，再加入太白粉水勾薄芡備用。
4.取一深碗，放入作法1瀝乾的粉絲，再淋入作法3的材料即可。
主菜
.
豆腐
.
中式料理
.
葷食
上線日期:
2/22/2018
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