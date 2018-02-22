食譜:絞肉燉豆腐:www.ytower.com.tw

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食譜:絞肉燉豆腐

  • 【做　法】
  • 1.粉絲泡水至軟，瀝乾備用；板豆腐切大塊，放入滾水中汆燙1分鐘，撈起備用。
  • 2.取鍋燒熱，放入五花絞肉，以小火逼出油脂後，放入薑泥和作法1的豆腐塊，煎至略上色，再放入蔥段，加水煮滾。
  • 3.續加入所有調味料燉煮至入味後，再加入太白粉水勾薄芡備用。
  • 4.取一深碗，放入作法1瀝乾的粉絲，再淋入作法3的材料即可。
主菜 .豆腐 .中式料理 .葷食
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