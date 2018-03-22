食譜:香煎花生豆腐:www.ytower.com.tw

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食譜:香煎花生豆腐

  • 【做　法】
  • 1.熟花生切碎；板豆腐壓成泥狀瀝乾去除多餘水份，將碎花生和豆腐泥混合加入調味料拌勻，備用。
  • 2.將作法1的花生豆腐捏成圓片狀，備用。
  • 3.熱鍋，鍋中放入少許油，放入作法2的花生豆腐以小火煎熟即可。
主菜 .豆腐 .中式料理 .素食
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