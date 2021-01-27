食譜:千層派:www.ytower.com.tw

  • 【做　法】
  • 1.熱鍋放入餛飩皮，將兩面煎至酥脆且微金黃。
  • 2.取一片餛飩皮抹上抹醬，蓋上一片餛飩皮。
  • 3.再抹上適量抹醬，蓋上餛飩皮再抹上適量抹醬。
  • 4.撒上堅果碎，撒上糖粉，擺上薄荷葉即可。
點心 .西式點心 .西式料理 .葷食
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